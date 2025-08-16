CANA – È ancora attivo l’incendio boschivo che dal pomeriggio di ieri sta impegnando le forze dell’Organizzazione regionale antincendi boschivi in località Cana, Comune Roccalbegna.

Al momento risultano percorsi circa 350 ettari di superficie agricola, incolti e boschi. Sul posto operano squadre AIB (anti incendio boschivo) di volontari e operai forestali, elicotteri regionali e aerei Canadair della flotta nazionale.

Tre i fronti attivi. Alcuni poderi sno stati evacuati.

Nella notte le operazioni sono state coordinate da un direttore delle operazioni della Città metropolitana di Firenze, ora avvicendato con un direttore della Regione Toscana. Presenti sul posto squadre e mezzi dei Vigili del Fuoco che operano a difesa delle abitazioni, i volontari della Racchetta, della Vab e i carabinieri forestali.