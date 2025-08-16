PUNTONE – Due ordigni sono stati ritrovati questa mattina sulla spiaggia tra Scarlino e Follonica.

L’area è stata prontamente delimitata dalle autorità competenti e sono stati allertati gli artificieri che in giornata dovrebbero intervenire.

In un sabato di alta stagione sono tante le persone che in queste ore si trovano al mare proprio in quella zona.

La nota del Comune

«Nella serata di ieri sono stati rinvenuti due presunti ordigni bellici nei pressi della spiaggia pubblica della Riserva Naturale Tombolo (Puntone – Scarlino). L’area è stata delimitata e messa in sicurezza dalle Forze dell’ordine ed è stata allertata la Capitaneria di porto».

«Sono già state attivate le procedure di intervento e sono in arrivo gli artificieri del Genio militare di Piacenza specializzati in questo tipo di attività, che valuteranno la situazione e provvederanno alle operazioni necessarie. Invitiamo la popolazione e i turisti a non avvicinarsi alla zona fino a nuova comunicazione. Non c’è motivo di allarmismo: la situazione è sotto controllo e vi terremo aggiornati sugli sviluppi».