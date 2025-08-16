CAMPAGNATICO – «Il mio impegno politico prosegue con Forza Italia» così Andrea Quadalti parla della nuova fase del suo impegno politico.

«Avevo già annunciato pubblicamente la mia uscita da Noi Moderati dettata da questioni gestionali interne e dal fatto che non ho più fiducia in questo progetto politico. Per questo, ribadisco con serenità e convinzione la mia scelta di voltare pagina» spiega Quadalti ex coordinatore provinciale di Noi Moderati ed ex consigliere comunale di Campagnatico.

«Comunico ufficialmente il mio ingresso in Forza Italia, partito con il quale condivido idee e valori. Ringrazio tutte le persone che in questi anni hanno creduto nel mio lavoro. Oggi inizia un nuovo percorso, con la stessa passione e ancora più determinazione».