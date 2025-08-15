GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 15 agosto 2025
Ariete sarà energico ma nervoso: trova un’attività che ti scarichi.
Toro, segno del giorno, sarà centrato, calmo, affidabile: ideale per passare il Ferragosto con chi ami.
Consiglio escursione: visita alle terme libere di Saturnia, tra vapori e acqua sulfurea, per ritrovare il tuo equilibrio naturale.
Gemelli sarà curioso e divertente: incontri leggeri e stimolanti.
Cancro avrà bisogno di contatto emotivo: giornata da vivere con lentezza.
Leone sentirà forte la voglia di stare al centro: attenzione a non sovraccaricarti.
Vergine sarà precisa: perfetta per organizzare un pranzo in famiglia.
Bilancia sarà diplomatica: ottima per mediare piccoli contrasti.
Scorpione terrà tutto sotto controllo: la tua calma rassicura.
Sagittario si sentirà libero: ottimo giorno per un’escursione.
Capricorno sarà riflessivo: cerca il contatto con la natura.
Acquario sognerà progetti futuri: scrivili!
Pesci saranno dolci e affettuosi: ideale passare tempo con chi ami.