GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 15 agosto 2025

Ariete sarà energico ma nervoso: trova un’attività che ti scarichi.

Toro, segno del giorno, sarà centrato, calmo, affidabile: ideale per passare il Ferragosto con chi ami.

Consiglio escursione: visita alle terme libere di Saturnia, tra vapori e acqua sulfurea, per ritrovare il tuo equilibrio naturale.

Gemelli sarà curioso e divertente: incontri leggeri e stimolanti.

Cancro avrà bisogno di contatto emotivo: giornata da vivere con lentezza.

Leone sentirà forte la voglia di stare al centro: attenzione a non sovraccaricarti.

Vergine sarà precisa: perfetta per organizzare un pranzo in famiglia.

Bilancia sarà diplomatica: ottima per mediare piccoli contrasti.

Scorpione terrà tutto sotto controllo: la tua calma rassicura.

Sagittario si sentirà libero: ottimo giorno per un’escursione.

Capricorno sarà riflessivo: cerca il contatto con la natura.

Acquario sognerà progetti futuri: scrivili!

Pesci saranno dolci e affettuosi: ideale passare tempo con chi ami.