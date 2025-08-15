CAPALBIO – A causa di un incendio all’altezza del km 133, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 1 Aurelia, in entrambe le direzioni, a Capalbio in provincia di Grosseto. L’incendio è tra Capalbiaccio e il bivio per lo scalo. Le auto vengono deviate lungo la Litoranea.
Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per ripristinare il normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile.
