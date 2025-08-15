GROSSETO – Alle porte di Ferragosto, La Maremma fa capolino sulla rinomata rivista Vanity Fair. Lo fa il 14 agosto, con i gusti che più la contraddistinguono, messi in risalto da un articolo del milanese Maurizio Bertera. Un articolo dedicato ai migliori ristoranti della Maremma grossetana.

Come anche i turisti imparano vivendola, la Maremma non è solo natura incontaminata, borghi incantevoli e mare limpido: è anche un luogo di grandi tradizioni gastronomiche, dove il legame tra terra e mare si riflette in una cucina autentica, saporita e talvolta anche sorprendente. La panoramica che Bertera lancia sui gusti della Maremma passa dai tortelli maremmani al ragù di cinghiale alle ricette di pesce della laguna di Orbetello, non dimentica neanche zuppe, salumi e formaggi locali. Ogni piatto racconta un pezzo di storia e di futuro di questo territorio.

Allo stesso modo anche selezione dei locali fatta su Vanity Fair è varia: spazia dai ristoranti stellati Michelin alle osterie di paese, unendo eccellenza, autenticità, tecnica e tradizione.

Ecco l’elenco dei 20 ristoranti segnalati, e brevemente recensiti, sull’articolo di Vanity Fair: