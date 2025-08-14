GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto batte ancora l’Unipol Bologna. I biancorossi, allo stadio Gianni Falchi, si sono imposti per 3-2 nella seconda gara dei quarti di playoff. Adesso hanno a disposizione ben tre match point per centrare la qualificazione alle semifinali. I ragazzi di Enrico Vecchi sono partiti subito forte, esaltati dalla vittoria in gara uno, siglando subito due punti (con già due eliminati) nel primo inning con Aloma Herrera e McIlwain sul singolo di Isenia. Nei due tempi successivi il Bologna prima accorcia le distanze con Gamberini e poi pareggia i conti con Marcano Circelli.

Sul 2-2 comincia una partita diversa, con quattro inning bloccati dove i partenti Bassani e Sireus, rilevati poi da Andretta e Giacalone Daza (nella foto di Noemy Lettieri), dettano i tempi del match e impediscono agli attacchi di rendersi pericolosi. Il punto della vittoria – già con due eliminati – per i biancorossi arriva nell’ottavo inning con un singolo di Aloma Herrera che spinge Sellaroli a casa base. Da sottolineare, oltre alle buone prestazioni di Sireus e Giacalone Daza, la lucidità e la freddezza con le quali l’azzurro under 23, Marco Artitzu, ha gestito sul monte di lancio l’ultimo inning, quando l’Unipol Bologna ha provato il tutto per tutto per pareggiare i conti.

Gara tre si giocherà domenica 17, alle ore 20, allo stadio Roberto Jannella di Grosseto. Le eventuali gare quattro e cinque ci saranno lunedì 18 agosto, sempre alle 20, allo Jannella e martedì 19, ore 20, allo stadio Gianni Falchi di Bologna.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 200 000 010

Unipol Bologna: 011 000 000

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (1/4), Aloma Herrera 5 (3/4), McIlwain 8 (1/4), Lopez 2 (0/4), Isenia 9 (1/4), Marucci 3 (0/3), Venditti 4 (0/3), Luciani DH (0/3), Piccinelli 7 (0/3);

Unipol Bologna: Agretti 9 (1/4), Marcano Circelli 7 (3/4), Pereira Jablonskis 5 (0/4), Martina 6 (1/5), Gamberini 2 (2/5), Borghi 3 (0/4), Albert DH (2/4), Vaglio 4 (1/4), Dobboletta 8 (0/1).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (5.0 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 3 SO), Giacalone Daza (W, 3.0 IP, 3 H, 2 BB, 4 SO), Artitzu (S, 1.0 IP, 1 H, 2 BB, 2 SO).

Unipol Bologna: Bassani (6.0 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 5 SO), Andretta (L, 2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 2 SO), Crepaldi (1.0 IP, 1 SO).

Arbitro capo: Andrea Braga

Arbitro 1B: Marco Moretto

Arbitro 3B: Andrea Caser