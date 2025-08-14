ORBETELLO – I reati commessi e accertati dai carabinieri sono stati più di uno: dal bracconaggio alla detenzione illegale di rapaci notturni.

i Carabinieri Forestali della SOoarda (Sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali) e della Soc (Sezione operativa centrale), con il supporto dei Carabinieri Forestali di Grosseto, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura di Grosseto.

Un’operazione mirata alla tutela della fauna selvatica.

Nel corso delle attività i militari della specialità hanno rinvenuto, all’interno di un’azienda agricola, esemplari di rapaci notturni tutelati dalla norme di settore ed in particolare dalla convenzione Cites relativa al commercio internazionale di specie protette.

I rapaci, che necessitano di ampi spazi vitali, erano invece detenuti, senza alcuna documentazione giustificativa o marcaggio che ne legittimasse il possesso, in gabbie non idonee ad assicurare il loro benessere. E’ stata inoltre sequestrata un’arma da caccia con la quale, al di fuori dei tempi e dei modi previsti dalla legge sull’attività venatoria, venivano abbattuti piccoli uccelli con i quali venivano nutriti i rapaci illecitamente detenuti.

L’indagato aveva tra l’altro pubblicato su social tutta la propria attività. L’uomo è stato denunciato per i reati di maltrattamento di animali e violazioni in materia di detenzione di armi. Al termine delle operazioni, i rapaci sono stati portati al Centro recupero per fauna selvatica, per poterli successivamente reimmettere in natura.