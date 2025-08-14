GROSSETO – Quando le si sono rotte le acque Silvia non ha perso tempo e neppure la calma. Ha chiamato il 112, raccontato con tranquillità cosa stava succedendo, e l’operatore ha attivato l’ambulanza della Croce rossa che in quel momento era libera. La stessa ambulanza su cui presta servizio Vincenzo, il marito di Silvia.

Chissà che emozione ha provato Vincenzo Pennetta quando ha visto che la destinazione era casa sua. Chissà se Silvia Mugnai si aspettava di veder scendere proprio il compagno dall’ambulanza, se lo sperava, se è stata una sorpresa anche per lei.

E così è stato proprio il futuro neo-babbo ad accompagnare la mamma in ospedale dove questa notte è nato Giosuè. Un bambino bellissimo di tre chili e 200 grammi.

Mamma e bambino stanno bene.