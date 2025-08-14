ORBETELLO – Nuovo intervento di manutenzione ordinaria per il Consorzio 6 Toscana Sud inserito nel piano delle attività di bonifica (unità idrografica Albegna). Cb6 ha rimosso la vegetazione infestante in eccesso sul fosso dei Peretti, in località San Donato (territorio comunale di Orbetello).

“Il fosso fa parte del reticolo secondario – dichiara Cb6 -, ma è comunque molto importante perché affluente in destra idraulica del torrente Osa, uno dei principali corsi d’acqua del reticolo di gestione (nonché uno dei cinque, assieme a Chiarone, Albegna, Ombrone e Bruna) con sbocco diretto al mare”.

L’intervento è stato eseguito seguendo le indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema.