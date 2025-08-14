SEMPRONIANO – La Rsa Casa Albergo per Anziani, in collaborazione con il comune di Semproniano, ha organizzato una serata con degustazione e concerto della “Buona Novella” di Fabrizio De André interpretato dalla Corale Giuseppe Verdi di Arcidosso.

L’obiettivo principale dell’evento, oltre che coinvolgere e sensibilizzare la comunità locale circa l’importanza dell’attività di volontariato, è stato quello di sostenere la Croce Rossa del comune di Semproniano, infatti l’intero ricavato della serata è stato devoluto alla Cri.

“Gli organizzatori e l’Amministrazione comunale esprimono un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor, alle aziende del territorio, allo staff ed ai sommelier presenti che hanno sposato da subito la nostra iniziativa – dichiarano -. La partecipazione ha superato le migliori aspettative, ancora una volta la popolazione di Semproniano si è dimostrata unita per la sua associazione donando oltre 3mila euro”.