GROSSETO – Torna l’appuntamento con le classifiche dei migliori ristoranti secondo le recensioni di Tripadvisor, la più importante piattaforma al mondo per la condivisione di giudizi e consigli su hotel, strutture ricettive e, per l’appunto, ristoranti.

Ad agosto 2025 sono 1.837 i ristoranti recensiti dai clienti in provincia di Grosseto (al 14 agosto).

The Best of Tripadvisor: la classifica dei 50 migliori ristoranti in Maremma – La classifica stilata da Tripadvisor tenendo conto dei gusti dei clienti che hanno frequentato i ristoranti e hanno lasciato una recensione sul portale. Ecco la top 50 di questo mese con il punteggio più alto: le cifre a fianco indicano le posizioni scalate o perse rispetto al mese precedente.

La classifica

50 – Pizzeria Osée Piatti Tipici (Manciano) NEW ENTRY

49 – Le Bontà di Claudia (Pitigliano) NEW ENTRY

48 – Il Braciere (Follonica) -6

47 – Il Barilotto (Santa Fiora) +1

46 – Artidoro Ristorante (Grosseto) =

45 – Trattoria Il Giogo (Grosseto) -1

44 – Orto 219 (Magliano in Toscana) -4

43 – Ristorante l’Angolo di Napoli, La Grotta del Pescatore (Giglio Porto, Isola del Giglio) NEW ENTRY

42 – Ristorante La Collina (Pitigliano) +7

41 – Agriristoro Focacceria La Dogana (Sorano) +4

40 – Hotel Miramare Restaurant (Castiglione della Pescaia) -1

39 – Marrini Food & Wine Osteria (Follonica) +4

38 – Osteria di Cecchi e Valentini (Scarlino) =

37 – Clann (Castiglione della Pescaia) -3

36 – La Grotta – Ristorante, Trattoria, Pizzeria (Roccalbegna) -1

35 – La Terra di Nello (Castiglione della Pescaia) +2

34 – Hosteria di Pantalla (Pitigliano) +2

33 – Phermento! (Porto Santo Stefano) -2

32 – Il Capriccio (Poggio Murella, Manciano) -4

31 – Al Posto Accanto (Grosseto) +1

30 – Ristorante La Scottiglia (Seggiano) +3

29 – Ristomacelleria La Imperiale (Manciano) +1

28 – Ristoro Il Gatto e La Volpe (Massa Marittima) +1

27 – Ristorante Pizzeria Il Giardino dei Medici (Massa Marittima) -7

26 – Pizz & Core (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) -2

25 – Osteria La Bottega (Follonica) -12

24 – Maso Ristorante (Follonica) +2

23 – Riserva Naturale Merenderia (Castiglione della Pescaia) +4

22 – Red Star (Porto Ercole, Monte Argentario) +3

21 – Il Rifrullo (Scansano) +2

20 – Ristorante Da Guido (Magliano in Toscana) -1

19 – Il Tagliapasta (Grosseto) +3

18 – Ristorante Leccio Moro (Tirli, Castiglione della Pescaia) +3

17 – Trattoria da Maria Moretti (Pereta, Magliano in Toscana) -1

16 – Da Nada (Roccatederighi, Roccastrada) -1

15 – Trattoria Il Grillo (Pitigliano) +2

14 – Trattoria in Campagna (Montenero d’Orcia, Castel del Piano) =

13 – Bistrot 19 (Grosseto) -2

12 – Osteria Da Tronca (Massa Marittima) =

11 – La Ciottolona (Boccheggiano, Montieri) -1

10 – Locanda La Luna (Tirli, Castiglione della Pescaia) +8

9 – Agriristoro La Casalinga (Campagnatico) -2

8 – Da Antinesco Bistrot (Civitella Paganico) -2

7 – Trattoria Da Paolino (Manciano) +1

6 – Ristorante bio Agriturismo Il Melograno di Banditella (Alberese, Grosseto) +3

5 – Osteria Maccalè (San Giovanni delle Contee, Sorano) =

4 – Doga Bistrot (Follonica) -3

3 – Osteria Le Fate Briache (Massa Marittima) +1

2 – C’è Pizza Per Te da Michela (Santa Fiora) =

1 – Rotonda 1933 (Marina di Grosseto, Grosseto) +2

Cosa c’è da sapere su Tripadvisor – Nato nel febbraio del 2000, Tripadvisor si è imposto velocemente come il sito più importante per quanto riguarda la recensione di strutture alberghiere prima e di locali di ristorazione poi. La piattaforma è stata una delle prime ad adottare la strada esclusiva dei contenuti generati direttamente dagli utenti. Le recensioni che sono pubblicate su Tripadvisor provengono infatti dagli utenti. Allo staff del sito invece è affidata la verifica della veridicità delle opinioni. Per saperne di più: www.tripadvisor.it.