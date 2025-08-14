GROSSETO – Da edificio scolastico dismesso a presidio operativo per la Protezione civile: è il nuovo futuro dell’ex scuola materna San Martino.

A seguito di un avviso pubblico, il Comune di Grosseto ha individuato nell’associazione Vab (Vigilanza antincendi boschivi Odv), unica realtà ad aver manifestato interesse per la valorizzazione della struttura, il soggetto per la gestione dell’immobile.

Con circa 300 volontari, 29 mezzi operativi e nuclei specializzati (unità cinofile, soccorso fluviale e droni) la Vab rappresenta un pilastro del sistema locale di Protezione civile. Dal 2022 al 2024 ha effettuato oltre 240 interventi, garantendo una presenza costante e qualificata sul territorio.

Il progetto, dal valore complessivo di 45mila euro a carico della stessa associazione, prevede interventi di manutenzione straordinaria sull’edificio e sull’area esterna, adeguamenti impiantistici e il ripristino degli spazi interni.

“La consegna delle chiavi, prevista entro la fine di settembre – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione civile Riccardo Megale – segnerà l’inizio di una nuova fase per l’ex scuola San Martino, che diventerà un centro strategico per la logistica, la formazione e le attività operative, rafforzando la capacità di risposta del sistema comunale in caso di emergenza”.