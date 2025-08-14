SCARLINO – L’Amministrazione comunale di Scarlino informa che, in occasione della festa tradizionale “Le Carriere del 19”, sono previste modifiche alla circolazione stradale nel capoluogo per consentire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative in programma dal 16 al 19 agosto.

Il provvedimento, adottato con ordinanza della Polizia municipale, prevede divieti di sosta, chiusure temporanee di alcune vie e l’istituzione di sensi unici, oltre a un servizio navetta gratuito attivo martedì 19 agosto dalle 16.30 alle 24.00, con fermate nelle principali aree di accesso al centro storico (il servizio si interromperà dalle 20.15 alle 21 nel rispetto delle normative).

Le modifiche avranno inizio sabato 16 agosto con l’installazione di strutture e bagni chimici in via Roma e piazzetta della pubblica assistenza, proseguiranno domenica 17 agosto con la chiusura pomeridiana di via Roma e via IV Novembre per l’allestimento del mercatino, e lunedì 18 agosto con il divieto di transito in via Martiri d’Istia e la chiusura di piazza del Rivellino per il corteo storico e le rappresentazioni sceniche.

Martedì 19 agosto, giorno clou della manifestazione, il centro storico sarà interdetto al traffico dalle 8 alle 2 del giorno successivo, con sosta consentita solo negli spazi appositamente segnalati. Sarà inoltre istituito il senso unico lungo la strada comunale Panoramica in direzione zona Peep, con possibilità di parcheggio su un solo lato. «Invitiamo cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea – dichiara il sindaco Francesca Travison – e a utilizzare il servizio navetta per vivere in sicurezza e senza disagi questa importante ricorrenza della nostra tradizione».