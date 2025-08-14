CAMPAGNATICO – Aggiornamento ore 16.03: È stato attivato il secondo elicottero e la seconda squadra della Racchetta.

News ore 15.50: Ancora un incendio, questa volta nella zona di Marrucheti.

Le fiamme sono scoppiate in prossimità della strada delle Conce, nel comune di Campagnatico.

Al momento sono stati attivati i Vigili del fuoco e i volontari della Racchetta Alta Maremma, ed è stato chiesto l’intervento dell’alicottero per il luogo è impervio e difficile da raggiungere.

Notizia in aggiornamento