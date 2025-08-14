GROSSETO – Anche quest’anno il Comune di Grosseto sarà protagonista alla Fieracavalli di Verona, la più importante manifestazione equestre d’Italia, in programma dal 6 al 9 novembre 2025.

A rappresentare la città sarà l’Anam (Associazione nazionale allevatori del cavallo di razza maremmana) guidata dal presidente Nevio Prugnoli.

“La partecipazione a Fieracavalli 2025 rappresenta un’importante vetrina per il turismo equestre – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale –. Il cavallo maremmano e la figura del buttero sono simboli profondamente radicati nella nostra identità. A testimonianza di questo, l’Amministrazione comunale ha fortemente sostenuto la nascita del Museo del buttero e delle tradizioni popolari, che sorgerà a breve nella località di Alberese. Un progetto che vuole riscoprire le nostre radici e farle conoscere ai turisti che visitano il nostro territorio”.

Nella foto da sinistra a destra: Riccardo Megale, Nevio Prugnoli, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Paola Tonelli, Mariano Molinari, Gino Tornusciolo.