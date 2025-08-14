ROCCASTRADA – Conclusi nella serata di mercoledì 13 agosto i due interventi di ripristino urgenti sulla condotta dorsale per Roccastrada e sull’adduzione da Tisignana per Roccastrada.
Dopo gli interventi le manovre di riavvio del flusso che, spiegano da Adf – “hanno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno delle condotte deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che una eccessiva pressione improvvisa le danneggi. Si ricorda il servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale numero 106-108 a Roccastrada paese”.
Anche per oggi, giovedì 14 agosto, previsti possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Sassofortino, Roccatederighi e Torniella. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti nel corso della serata.