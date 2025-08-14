GAVORRANO – Ieri mattina era ancora dietro il bancone del suo Tabacchi a vendere giornali e sigarette, poche ore dopo, intorno alle 14, un malore improvviso ha strappato Michele Ruggieri dall’affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto, non solo nella famiglia, ma in tutto il paese.

Con la sua scomparsa la comunità di Filare e di tutto il comune di Gavorrano perde, non solo un commerciante, ma un amico, un confidente, un volto familiare.

Michele oggi, 14 agosto, avrebbe festeggiato il suo 74° compleanno.

Originario della Puglia, era arrivato in Maremma nel 1991 con la moglie Grazia e i figli Vanessa e Giuseppe. Con loro aveva aperto il storico “Rumy Bar”, un bar e tabacchi che è diventato in breve tempo un punto di riferimento per intere generazioni. Dietro il bancone, con lo sguardo attento e il sorriso pronto, Michele accoglieva clienti e amici come fossero parte della famiglia.

Fino all’ultimo giorno ha lavorato accanto ai suoi cari, con la stessa dedizione e passione di sempre. Nei momenti liberi, il suo cuore si riempiva di gioia nel trascorrere tempo con il nipote Dylan, con cui aveva un legame speciale e profondo.

Oggi la comunità si stringe intorno alla famiglia Ruggiero in un abbraccio di affetto e cordoglio. I funerali si svolgeranno oggi, 14 agosto, alle 16, nella chiesa di Bagno di Gavorrano, per dare l’ultimo saluto a Michele.