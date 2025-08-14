GAVORRANO – È stata inaugurata questa mattina una targa commemorativa dedicata alla tragedia di Ribolla del primo ottobre 1945, un momento di memoria collettiva fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per onorare le vittime di quella drammatica giornata.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Francesca Falciani, autrice del libro “Priama Agus – Una donna di miniera”, e la compagnia teatrale Laboratorio dello Spettacolo di Follonica, che ha messo in scena letture ispirate alla pubblicazione al Teatro Fonderia Leopolda della città del golfo. Un lavoro corale che ha permesso di coinvolgere la comunità in un’esperienza emotiva e culturale di grande intensità.

«La memoria mineraria – dichiara il sindaco Stefania Ulivieri – è parte integrante della nostra identità. Ricordare la tragedia di Ribolla significa rendere omaggio al sacrificio di uomini e donne che hanno segnato la storia del nostro territorio. Questa targa è un ponte tra passato e futuro, affinché il ricordo e la consapevolezza vengano trasmessi alle nuove generazioni e non si dimentichino le nostre radici. Invito tutti a partecipare alla cerimonia».