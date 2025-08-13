CECINA (LI) – È stato sorpreso alla guida di una moto d’acqua, in prossimità della costa tra Cecina e Vada, un ragazzino di soli 13 anni, turista olandese in vacanza con la famiglia. L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 12 agosto durante un controllo della Guardia Costiera di Cecina, impegnata nell’Operazione “Mare e Laghi Sicuri” con il battello GC B60, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno.

Durante il pattugliamento del litorale, i militari hanno notato la moto d’acqua condotta dal minorenne, accompagnato dal padre. Gli accertamenti hanno confermato che il ragazzo era effettivamente alla guida del mezzo, poiché indossava il laccetto di sicurezza collegato all’accensione. I militari hanno quindi intimato al padre, in possesso di regolare patente nautica, di subentrare alla guida e rientrare nel porto di Cecina, da dove era stato noleggiato il mezzo.

Padre e figlio sono stati convocati presso l’Ufficio Locale Marittimo di Cecina. Al termine delle verifiche, al genitore è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.670 euro per violazione delle norme di sicurezza previste dal Codice della Nautica da diporto.

Nel corso della stessa giornata, gli uomini della Guardia Costiera hanno effettuato un secondo intervento: un natante a motore di circa 9 metri è stato fermato mentre navigava privo di copertura assicurativa. Il proprietario, scortato in porto, è stato sanzionato con una multa da 800 euro e l’imbarcazione è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza della Guardia Costiera lungo il litorale, intensificata nel periodo di Ferragosto, con l’obiettivo di garantire la sicurezza in mare. Dal Comando della Guardia Costiera di Livorno arriva un nuovo appello alla prudenza, rivolto sia ai diportisti che ai bagnanti: il rispetto delle regole è fondamentale per la sicurezza di tutti.