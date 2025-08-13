GAVORRANO – «Per il solo evento del 17 agosto – concerto Lucio Corsi – si comunica che all’esaurimento dei parcheggi adiacenti al Teatro delle Rocce, le auto verranno indirizzate verso i parcheggi in località Finoria, con il servizio di navette» a comunicarlo il Comune di Gavorrano in vista di un concerto da tutto esaurito.

«Ad esaurimento dei posti auto in località Finoria, sarà chiusa al transito la strada provinciale gavorranese e sarà utilizzato il solo parcheggio della Vallina, distante circa 1,2 km dalla biglietteria del Teatro, raggiungibile con percorso pedonale dedicato. A coloro che intendono usufruire del servizio navetta (disponibile solo dall’area di sosta località Finoria) si raccomanda di giungere ai parcheggi entro le ore 18.40 per garantire che il trasferimento avvenga entro l’orario di inizio del concerto».

«Si ricorda che per gli eventi del 19 e 20 agosto saranno utilizzabili i soli parcheggi nei pressi del Teatro delle Rocce e della Vallina. Per tutti gli eventi si raccomanda di raggiungere i parcheggi in tempo utile per l’inizio del concerto».