FOLLONICA – La Biblioteca della Ghisa, da sempre luogo di riferimento culturale e sociale per la città, si è rinnovata con il nuovo servizio per lo smart working.

“Cercando di andare incontro alle esigenze degli utenti, anche potenziali, offrendo servizi sempre più mirati, la Biblioteca ha l’obiettivo di intercettare un pubblico sempre più numeroso e diversificato – dicono dal Comune -. La sala dedicata ai più piccoli (con libri, giochi e angolo tv), la sala studio per chi cerca un po’ più di silenzio per studiare, le comode poltrone all’esterno per rilassarsi all’ombra dei pini, e tanti altri servizi (angolo quotidiani e riviste, postazioni internet, postazione di consultazione catalogo collettivo della rete Grobac ecc.) fanno della biblioteca un centro destinato allo studio ma anche di aggregazione che accoglie chi voglia trascorrere un po’ di tempo libero”.

L’ultima novità è la postazione smart working, allestita a seguito di numerose richieste di turisti che devono lavorare da remoto, dove si possono effettuare call e videochiamate usufruendo della linea wi-fi.

“I mesi di giugno e luglio hanno prodotto numeri importanti, che fanno capire quanto la Biblioteca sia uno spazio fondamentale per la comunità, dove tutti i servizi sono gratuiti e ognuno è il benvenuto – prosegue il Comune -. Tra i risultati dell’ultimo periodo 3.596 prestiti in due mesi (2732 prestiti libri, 325 prestiti dvd, 539 prestiti da altre biblioteche), 4216 consultazioni, 114 nuovi iscritti, 1336 accessi wi-fi”.

“Vorrei innanzitutto ringraziare l’ottimo lavoro svolto dalla direttrice Claudia Mori e dai suoi collaboratori – afferma l’assessore alle Politiche culturali, educative e giovanili Stefani Turini -, in quanto i risultati rilevati sono evidenti. Questo dimostra come la Biblioteca della Ghisa svolga un ruolo importante per la crescita e la promozione della cultura, ma anche come luogo di aggregazione sociale e postazione di lavoro”.