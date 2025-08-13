GROSSETO – Il maltempo che ha colpito alcune zone della nostra provincia la notte scorsa ha impegnato i Vigili del fuoco in una serie di interventi.

Il primo in località Monte Antico, nel comune di Civitella Paganico, sulla strada provinciale 140 dove un albero è caduto sulla strada. la pianta è stata tagliata e spostata con l’ausilio di verricello.

Il secondo intervento, ad Alberese, ha visto un ramo d’albero tranciare un cavo elettrico.

Infine la squadra di pompieri in turno di notte è intervenuta a Barbanella, a Grosseto, per spegnere un principio di incendio di un’autovettura.