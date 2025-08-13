GROSSETO – Aggiornamento ore 20.27: Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio che in questo momento è stato ridotto ed è in fase di completa estinzione.

Salve le abitazioni minacciate da vicino dalle fiamme grazie al rapido intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della Regione Toscana. Minacciato da vicino anche un albergo che, precauzionalmente , è stato fatto evacuare. In totale, quattro le squadre del Comando Vigili del fuoco al lavoro in questo momento.

News ore 19.50: Incendio in corso in questi minuti a Grosseto sud nella zona dei Crespi. Le fiamme stanno interessando una porzione di terreno tra la ferrovia e il palazzo abbandonato che sorge in quella zona, all’altezza di via Alberto Sordi.

Tre le squadre dei vigili del fuoco al momento al lavoro per il contenimento dell’incendio coadiuvati dal personale volontario della Regione e dalla Racchetta oltre alla Polizia municipale. Le fiamme si stanno pericolosamente avvicinando alle abitazioni attigue alla linea ferroviaria.

Sono state interrotte sia la linea elettrica che quella ferroviaria. Le fiamme si stanno avvicinando al distributore.

La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza.

(notizia in aggiornamento)