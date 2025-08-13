Foto di repertorio
ROCCASTRADA – AdF è al lavoro oggi 13 agosto per due interventi di ripristino urgenti sulla condotta dorsale per Roccastrada e sull’adduzione da Tisignana per Roccastrada.
I lavori potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Roccastrada paese e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 20.
Nel frattempo è stato attivato un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte a Roccastrada paese: il mezzo sarà presente a partire dalle 12 circa di oggi 13 agosto nel parcheggio in via Nazionale numero 106-108.