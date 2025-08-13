GROSSETO – Due reti per parte e segnali di crescita per il Grosseto di mister Indiani, nell’allenamento congiunto con il Tau Altopascio. Nel primo tempo vantaggio unionista di Disanto, con replica di Nottoli; stessa musica nella ripresa col nuovo vantaggio biancorosso di Teratone, cui fa eco Carcani (foto di Paolo Orlando).
GROSSETO: Cardelli, Corallini, Sabelli, Disanto, Riccobono, D’Ancona, Sartorelli, Bellini, Benedetti, Brenna, Ferronato. A disposizione: Musardo, Mussio, Cretella, Della Latta, Sacchini, Marzierli, Gnazale, Shenaj, Visconti, Carlotti, Gonnelli, Ampollini, De Rosa, Ciraudo, Teratone. All. Indiani.
TAU ALTOPASCIO: Cabella, Chiti, Viano, Carcani T., Nottoli, Lombardo, Bagnoli, Nostri, Carcani P., Barsotti, Meucci. A disposizione: Zipoli, Pierallini, Soumah, Manetti, Mei, Borraccini, Rossi, Del Granchio, Vaselli, Smajlaj, Bouah, Rosselli, Ferrali. All. Marcia.
MARCATORI: Disanto, Nottoli, Teratone, Carcani.