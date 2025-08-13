GROSSETO – In occasione del ponte di Ferragosto, anche la Toscana si prepara a un fine settimana caratterizzato da traffico sostenuto, con picchi previsti già dal pomeriggio di giovedì 14 agosto. L’aumento dei flussi veicolari è legato sia alle partenze dei vacanzieri diretti verso le località balneari e montane della regione, sia ai primi rientri programmati per domenica 17 agosto.

Attesi oltre 12 milioni di spostamenti in Italia

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, saranno circa 12 milioni e 210mila gli spostamenti complessivi previsti sulla rete stradale italiana nel corso del weekend. La Toscana, con la sua posizione strategica e la varietà di mete turistiche, sarà tra le regioni maggiormente interessate dall’intensificazione del traffico.

Bollino rosso per Ferragosto

Viabilità Italia ha annunciato criticità da “bollino rosso” per giovedì 14 e venerdì 15 agosto. In Toscana, le direttrici più esposte a congestioni saranno la SS1 Aurelia, in particolare nel tratto costiero tra Livorno, Grosseto e Orbetello, e la E45, che collega l’Umbria con l’Emilia-Romagna attraversando il Casentino e la Valtiberina. Attesi rallentamenti anche lungo le statali verso l’Elba e le località dell’Argentario.

Sabato 16 agosto si prevede una leggera attenuazione del traffico, con spostamenti concentrati su distanze brevi, per gite fuori porta verso località come l’Amiata, la Val d’Orcia e il Chianti. Per domenica 17 è invece prevista una nuova ondata di traffico, soprattutto in direzione dei centri urbani.

Potenziato il presidio Anas in Toscana

Per far fronte all’aumento dei volumi di circolazione, Anas ha rafforzato la presenza del proprio personale sulle principali arterie stradali, riducendo al minimo la presenza di cantieri attivi. A livello nazionale risultano sospesi o chiusi temporaneamente 1.392 cantieri, pari all’83% del totale. In Toscana, gli interventi su tratti strategici come la SS223 Siena-Grosseto e la SS67 Tosco-Romagnola sono stati parzialmente ridotti per garantire la fluidità del traffico.

Sicurezza stradale e divieti per i mezzi pesanti

L’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha rinnovato l’invito alla prudenza alla guida, ricordando l’importanza di evitare distrazioni, in particolare l’uso del cellulare. Secondo un’indagine interna, più della metà degli automobilisti italiani non considera pericoloso superare i limiti di velocità e una parte significativa ritiene accettabile svolgere altre attività durante la guida. In questo contesto, l’AD ha sottolineato la necessità di mantenere la concentrazione al volante, soprattutto in giornate caratterizzate da elevati volumi di traffico.

Per garantire la sicurezza e il regolare deflusso della circolazione, è stato confermato il divieto di transito per i mezzi pesanti: venerdì 15 agosto dalle 7 alle 22, sabato 16 dalle 8 alle 16 e domenica 17 dalle 7 alle 22.

Le strade più trafficate in Toscana

Tra le principali arterie che saranno interessate dal traffico estivo si segnalano:

SS1 Aurelia , lungo tutto il tratto costiero toscano;

Itinerario E45 (SS3bis) , nel tratto toscano tra Sansepolcro e Pieve Santo Stefano;

SS223 di Paganico , tra Grosseto e Siena;

RA3 Firenze-Siena , spesso congestionato nei pressi dell’innesto con l’A1;

SS67 Tosco-Romagnola, in direzione della Romagna.

Consigli per i viaggiatori

Anas invita gli automobilisti a pianificare in anticipo i propri spostamenti consultando il portale dedicato all’Esodo estivo (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo) dove sono disponibili informazioni in tempo reale su traffico e cantieri. Attive 24 ore su 24 le Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale, che coordinano circa 2.500 operatori impegnati su tutto il territorio, inclusa la rete viaria toscana.