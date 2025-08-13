GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto contro ogni pronostico si aggiudica gara uno dei quarti di playoff contro l’Unipol Bologna. I biancorossi, guidati da Scott Prins e trascinati dai 4 RBI di Aloma Herrera (uno dei grandi protagonisti della stagione), si sono imposti per 5-2 allo stadio Gianni Falchi. E pensare che capitan Diego Luciani aveva avvertito tutti: “Siamo carichi come molle”. E sul diamante di Bologna le molle si sono viste eccome. Big Mat che parte subito forte con un attacco che lascia il segno già nel primo inning, quando il singolo di Lopez spedisce a casa base McIlwain per l’1-0. La reazione dei padroni di casa arriva nel secondo tempo, quando pareggiano i conti, per poi studiarsi fino al quarto inning.

Nel quinto tempo il Grosseto mette di nuovo la marcia ed effettua il sorpasso: singolo interno di Sellaroli e poi stupendo fuoricampo di Aloma Herrera per il parziale di 3-1. Nell’ottavo inning la squadra di casa accorcia le distanze, ma nel tempo successivo un doppio dello straordinario Aloma Herrera manda Marucci e Sellaroli a casa base, portando il risultato sul definitivo 5-2. Rodriguez Jimenez dà il cambio sul monte di lancio ad uno strepitoso Scott Prins per un finale da “braccio di fuoco” che non lascia speranze alla rimonta dei padroni di casa. Da segnalare, oltre alle prestazioni infallibili sul monte di lancio, anche l’uomo partita Aloma Herrera (nella foto di Noemy Lettieri), con Lopez, McIlwain e Sellaroli ancora una volta tra i migliori in campo.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 100 020 002

Unipol Bologna: 010 000 010

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (2/4), Aloma Herrera 5 (2/5), McIlwain 8 (3/5), Lopez 2 (3/5), Isenia 9 (0/3), Giordani 7 (0/3, Piccinelli 0/0), Ambrosino DH (0/3), Marucci 3 (1/4), Luciani 4 (0/3);

Unipol Bologna: Albert DH (0/4), Agretti 9 (3/4), Pereira Jablonskis 5 (0/4), Martina 6 (1/4), Gamberini 2 (1/3), Borghi 3 (2/4), Vaglio 4 (1/4), Dobboletta 8 (1/4), Marcano Circelli 7 (0/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (W, 7.1 IP, 8 H, 2 R, 1 BB, 3 SO), Rodriguez Jimenez (S, 1.2 IP, 1 H, 3 SO).

Unipol Bologna: Blanco Colina (L, 5.0 IP, 9 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 5 SO), Bermudez Garcia 3.2 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 SO) Rivero Pereda (0.1 IP).

Arbitro capo: Andrea Caser

Arbitro 1B: Andrea Braga

Arbitro 3B: Marco Moretto