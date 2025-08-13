ROCCASTRADA – «Oggi finisce il calvario del mio assistito» così l’avvocato Elena Brocchi commenta la sentenza che, dopo tre anni, assolve Gianfranco Fucili, accusato di essere il pirata della strada che investi, ferendola gravemente, una donna.

«Una sentenza che restituisce dignità e verità al mio cliente che, segnato ingiustamente, ora può finalmente voltare pagina».

L’episodio risale al 2022, a Roccastrada. Una donna stava portando i propri cani lungo la via Nazionale e fu urtata da un veicolo in transito, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni gravi. L’investitore si dette alla fuga, ma la vittima indicò subito come mezzo responsabile una Panda di colore grigio.

«Le indagini, condotte dai Carabinieri e dalla Polizia municipale di Roccastrada, portarono invece ad accusare un residente del posto, risultato sì presente sulla scena ma alla guida di una mini car bianca. Un dato, questo, che non corrispondeva alla descrizione fornita, ma che non impedì il rinvio a giudizio, nonostante fosse documentato che subito dopo il passaggio dell’imputato fosse transitata effettivamente una Panda grigia» prosegue l’avvocato Brocchi.

«Finalmente è finito il calvario — ha dichiarato con sollievo Gianfranco Fucili che ha visto riconosciuta la propria totale estraneità ai fatti —. Sono stato ingiustamente accusato per una cosa che non ho commesso, e questo mi ha fatto soffrire fino ad oggi. Ringrazio il mio avvocato per aver dimostrato la mia assoluta innocenza».

«Di fatto rimane ignoto il nome del vero pirata della strada che investì la donna nel 2022».