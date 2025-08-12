Con l’arrivo del caldo estivo molti come me sono fiacchi e spossati anche per la pressione tendenzialmente bassa. Difficile trovare anche dei farmaci che possono aiutarci, si ricorre spesso a magnesio e potassio ma vi assicuro che la natura ci da tante buone piante per ripristinare l equilibrio pressorio.

Bere molta acqua è uno dei primi consigli da tenere in considerazione non solo per reidratare, ma anche per reintegrare perché ipoteso tende ad avere anche una strana sudorazione fredda.

Il primo consiglio è quello di bere durante la giornata una tisana di BIANCOSPINO E LIQUIRIZIA RADICE in parti uguali; oltre ad essere molto buona, insieme lavorano sinergicamente al ripristino della pressione: anche tenere in bocca qualche chicco di liquirizia nera senza zucchero aiuta nei momenti più caldi per non crollare.

Altra pianta ad azione adattogena che ci aiutano ad alzare la pressione è il GINSENG che va anche a dare energia e forza nell’affrontare le giornate estive ripristinando il nostro sistema neurovegetativo.

Anche il GUARANA’ può essere utilizzato proprio per avere una spinta energetica e pressoria è energia pronta all’uso ma non ha un riscontro in termine di ricostituire il nostro fisico come fa il ginseng.

Vi consiglio di inserire nella vostra alimentazione della SPIRULINA perché apporta tantissimi micronutrienti, vitamine e aminoacidi essenziali dato che il nostro organismo è sotto tono.

Provate anche a inalare o fare una doccia al mattino con dell’olio essenziale di Rosmarino, perché le sue proprietà toniche energizzanti ci faranno partire in quarta. Io lo porto sempre con me, da mettere qualche goccina sul polso da inalare e via… si affronta le giornate con una marcia in più.

Vi ricordo che potete scriverci [email protected] per avere ulteriori informazioni o passare in negozio per qualche chiarimento.

QUI TROVI TUTTE LE PUN TATE DI MENTA E ROSMARINO