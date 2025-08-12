CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Sabato scorso, mentre si teneva il concerto durante il quale gli artisti hanno evocato la tragedia che si consuma a Gaza, ero al lavoro. Dunque vorrei sapere quando, dove e in che modo avrei strumentalizzato il dramma del popolo palestinese. Mi si dica in quale circostanza, con quale dichiarazione o con quale comportamento lo avrei fatto, perché ricordo a chi lo ha detto che la diffamazione è un reato». Così il vicesindaco Federico Mazzarello risponde a Fratelli d’Italia che in un precedente comunicato, poi rettificato, avevano affermato che Mazzarello, in piazza, avesse fatto affermazioni in merito al conflitto israelo-palestinese.

«Nel leggere, basito, il comunicato del neonato circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia nel quale mi si accusa di aver strumentalizzato una tragedia come quella che si sta consumando in Medio Oriente, mi chiedo se sarà questo il tenore del dibattito politico castiglionese del nuovo circolo di Fratelli d’Italia. Se così fosse davvero sarei deluso e amareggiato per l’ennesima chance perduta di instaurare un dibattito serio e costruttivo con i nostri oppositori per il bene del nostro paese».

«Credo che questo articolo così “politichese” e privo di contenuti non sia opera del segretario di circolo di Fratelli d’Italia, Sebastiano Biancalani, che conosco personalmente: Sebastiano è un bravo ragazzo, innamorato del proprio paese, attento alle esigenze dei compaesani e attivo nella comunità, troppo lontano da questo comunicato, utile solo a chi cerca visibilità, per stare qualche giorno sui giornali o attaccare l’amministrazione su tematiche non legate al suo diretto operato».

«Dispiace veramente vedere i vertici provinciali e gli amministratori locali di Fratelli d’Italia strumentalizzare i propri giovani per fini elettorali o peggio ancora personali. Un modus operandi veramente di basso livello che i nostri giovani, di qualsiasi pensiero politico, non meritano di sicuro» prosegue Mazzarello.

«I giovani, che in questo momento storico si avvicinano alla politica, sono e dovrebbero essere patrimonio di inestimabile valore per il futuro del nostro paese e fa davvero tristezza vederli utilizzati e mandati in pasto al tritacarne comunicativo. Per comunicare poi cosa se non esclusivamente una becera propaganda politica senza fondamento?»

«Tornando quindi alla mia domanda iniziale, credo di meritare spiegazioni e chiarimenti rispetto a quanto è stato dichiarato, oltre alle dovute scuse per comportamenti che mi sono stati attribuiti senza alcun fondamento al fine di chiudere questa spiacevole questione, sollevata sicuramente fuori da Castiglione della Pescaia» conclude la nota.