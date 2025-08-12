GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 12 agosto 2025
Ariete, segno del giorno, vivrai forza, energia e voglia di realizzare.
Consiglio escursione: camminata nel Parco della Maremma, l’ideale per allineare corpo, mente e spirito attivo.
Toro cercherà equilibrio emotivo: utile ascoltare con calma.
Gemelli vivrà scambi brillanti: avrai possibilità nuove in vista.
Cancro cercherà intimità: oggi l’affetto fa la differenza.
Leone sarà deciso: mantieni il focus su un obiettivo solo.
Vergine sarà perfetta nell’ordine: ottimo supporto per chi ti sta vicino.
Bilancia vivrà armonia: respiro leggero nei rapporti.
Scorpione sarà determinato: ottime intuizioni.
Sagittario vorrà movimento: tempo libero rinnovato e stimolante.
Capricorno concentrato sul concreto: progetti ben delineati.
Acquario pieno di creatività: nuove strade mentali emergono.
Pesci sensibili e profondi: ascolta il silenzio dentro di te.