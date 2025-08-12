ROCCASTRADA – Un capannone agricolo, usato come rimessaggio di macchine e attrezzature per la lavorazione della terra, è andato a fuoco questa mattina a Pian del Bichi nel comune di Roccastrada.

Le fiamme hanno interessato in particolare una macchina agricola presente nella struttura. All’interno del capannone erano stoccati anche sacchi di concime chimico e bombole di ossiacetilene, utilizzate per lavorazioni meccaniche, che hanno reso più delicata la gestione dell’intervento.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Grosseto che hanno spento il rogo e fatto le successive verifiche di sicurezza.

Sono attualmente in corso ulteriori controlli per garantire la completa messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.