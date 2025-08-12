Foto di repertorio

GROSSETO – L’Us Grosseto 1912 e il Belvedere annunciano con soddisfazione un accordo di collaborazione che rafforza il legame tra le due realtà calcistiche.

A partire dai prossimi giorni, la prima squadra biancorossa svolgerà le sedute di allenamento presso l’impianto sportivo “Corte degli Ulivi”, messo gentilmente a disposizione dal proprietario Gianfranco Tosoni. “Un grande grazie a Tosoni e alla società Belvedere – ha diramato la società unionista – col presidente Clementini e il direttore Brezzi per la condivisione della struttura e la disponibilità dimostrata. Un impianto moderno e accogliente, che ospiterà il Grifone durante la stagione sportiva, mentre l’impianto Palazzoli sarà destinato alle attività del nostro settore giovanile”.

Contestualmente, la prima squadra del Belvedere potrà usufruire del centro sportivo di Roselle per lo svolgimento dei propri allenamenti.

A suggellare l’intesa tra le due società, nelle prossime settimane sarà organizzata una gara amichevole tra le rispettive prime squadre: un gesto simbolico e concreto, a testimonianza della volontà condivisa di promuovere la crescita del calcio cittadino attraverso il dialogo e la collaborazione.

Intanto, la preparazione estiva dei grossetani continua con un nuovo test: domani mercoledì alle 18 allo Stadio Carlo Zecchini, l’allenamento congiunto con il Tau Altopascio. Biglietto unico: € 5, disponibili su www.ciaotickets.com e presso i rivenditori accreditati. Apertura botteghino dalle 15 in Piazzale Donatello (foto d’archivio di Paolo Orlando).