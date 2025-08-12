FOLLONICA – Tutto pronto per celebrare il Ferragosto a Follonica: come ogni anno sono previste modifiche alla circolazione del traffico per consentire il corretto svolgimento dello spettacolo pirotecnico che andrà in scena giovedì 14 agosto dalle 23.30 sul lungomare Carducci, sul pennello perpendicolare all’asse di spiaggia, alla foce del torrente Gora delle Ferriere.

Tutte le modifiche previste dall’ordinanza

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 16 del 14 agosto fino all’1 del 15 agosto 2025, nelle seguenti strade:

– viale Carducci; via Trento tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli; via Fiume tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli; via Gorizia tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli; via Giacomelli tratto compreso fra via Gorizia e via Carducci; via Vespucci.

Divieto di transito a tutti i veicoli, compresi i veicoli al servizio delle persone invalide, nei seguenti tratti viari dalle 21 del 14 agosto fino all’1 del 15 agosto e comunque fino al termine della manifestazione: Lungomare Carducci; via Vespucci; nella Zona traffico limitato di via Fratti e di via Zara istituendo il doppio senso di circolazione in via Fratti e Zara per consentire l’uscita dei veicoli dalla zona a traffico limitato; via Albereta tratto compreso fra via Giacomelli e piazza 25 Aprile; via Giacomelli dall’intersezione con via Gorizia fino al Ponte della Petraia; via Trento tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli; via Fiume tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli; via Gorizia tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli.

Chiusura al transito veicolare delle uscite ed accessi a piazza 25 Aprile ad eccezione di quello su via Albereta dove è consentita la svolta a destra per uscire dall’area di sosta di piazza25 Aprile e procedere su via Albereta fino a via Giacomelli istituendi fatto il doppio senso di circolazione nel tratto di strada compreso fra l’uscita di piazza 25 Aprile e via Giacomelli;

Modifica della circolazione e della sosta dei pedoni sulle strade e marciapiedi adiacenti all’area dove si svolge lo spettacolo pirotecnico durante lo spettacolo stesso per motivi di sicurezza.

Inoltre saranno chiusi i seguenti tratti di spiaggia:

– spiaggia compresa tra l’inizio del Bagno La Conchiglia ad Ovest e Via Goito ad Est durante lo svolgimento dello spettacolo Pirotecnico dalle ore 19:00 del 14.08.2025 sino a termine della manifestazione. L’accesso sarà consentito solo ai clienti dei ristoranti ricadenti su tale area;

– spiaggia compresa tra Via Gorizia e il Pennello in Dx idraulica del Torrente Pietraia dalle ore 06:00 del 14.08.2025 sino a termine delle operazioni di bonifiche, permettendo l’accesso solo al personale e mezzi di sicurezza e Pirotecnica Morsani.

Il Comune raccomanda massima collaborazione nel rispettare i divieti e le prescrizioni imposte per l’incolumità pubblica, seguendo scrupolosamente le indicazioni del personale in servizio.