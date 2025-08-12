GROSSETO – Si sono conclusi i cinque giorni di Festambiente per Anbi Toscana insieme al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud come ente sul territorio. Uno stand, allestito nell’area espositiva del festival ecologista di Rispescia, ha permesso ai visitatori di conoscere meglio l’attività di bonifica portata avanti dai consorzi della Toscana.

Il Consorzio 6 Toscana Sud, in particolare, ha consegnato ai visitatori interessati una copia del numero di agosto del magazine Bonifica Informa, voluto dal presidente Federico Vanni per raccontare più nel dettaglio l’attività dell’ente. Buona l’affluenza allo stand: durante la festa sono stati consegnati circa 450 giornalini.

“Con il nostro magazine – spiega il presidente Vanni – vogliamo essere ancora più vicini al territorio, per raccontare tutte le nostre attività, in particolare quelle legate alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente”.

“Anche per questo – aggiunge il presidente di Cb6 – la nostra presenza a Festambiente, che si rinnova anno dopo anno, ci permette di rilanciare il messaggio di un’attività costante sui nostri corsi d’acqua, ma sempre nel rispetto della natura. Le tematiche ambientali, con riferimento particolare all’acqua e all’irrigazione, saranno sempre più centrali nella nostra azione”.