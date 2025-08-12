RIVA DEL SOLE – «Stamattina ho visto i primi lavori finalizzati alla riapertura dei parcheggi a Riva del Sole» a dirlo Dario Viti che da mesi si batte, con il comitato Per Riva del Sole, per garantire l’accesso ai cittadini.

«Gli operai della Multiservizi del Comune stavano togliendo i lucchetti, predisponendo a rendere liberi gli stalli. Da quanto ci risulta i parcheggi pubblici saranno una ventina, di questi uno riservato ai portatori di handicap, tre a disco orario, il resto a pagamento nel periodo turistico, alla chiusura del villaggio saranno liberi».

«Come Riva del Sole Libera esprimiamo apprezzamento verso l’Amministrazione comunale per il concretizzarsi dell’importante accordo raggiunto con la società Reso che, nella persona della presidente, ha saputo recuperare uno strappo incomprensibile verso la Comunità Castiglionese».