Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Da sempre i cani in spiaggia sono una cosa che fa discutere proprietari e bagnanti senza cani. C’è chi non trova igienica la presenza degli animali di affezione sul bagnasciuga e in acqua e chi non ci trova nulla di sbagliato.

Una lettrice ci scrive: «Nonostante l’ordinanza del comune di Castiglione della Pescaia per l’estate 2025 che prevede appositi spazi per la presenza dei cani in spiaggia, dopo il Pinetina sud, dalle prime ore della mattina, si rileva la presenza di numerosi cani di piccola e grossa taglia portati non solo a passeggio sulla riva ma anche stanziali sotto gli ombrelloni. Numerosi sono inoltre entrati in acqua e fatto lunghi bagni».

«La questione è stata segnalata alla polizia locale, ma nessun controllo è stato effettuato nelle due successive alla segnalazione. Se ci sono le ordinanze le motivazioni sono sicuramente anche di ordine igienico sanitario. Non si comprende pertanto la mancata applicazione delle stesse in un Comune, come quello di Castiglione, tra i migliori sulla riviera maremmana in termini di visibilità e di livello dei turisti frequentanti le spiagge del litorale medesimo».

La sindaca di Castiglione, Elena Nappi, precisa: «Non è vero che non si fanno sanzioni, ne abbiamo fatte già molte e facciamo una ricognizione una volta a settimana. Nel comune ci sono tre aree dedicate agli amici di affezione: una alle Rocchette, una a Punta Ala e una a Castiglione nel capoluogo. Per quanto riguarda gli stabilimenti, gli animali possono sostare per legge sotto gli ombrelloni, almeno che i proprietari abbiamo dichiarato prima dell’inizio della stagione estiva che non li vogliono. Anche in spiaggia libera si possono portare, e ovviamente il cane può passeggiare con il padrone per spostarsi da un posto all’altro. Per quanto riguarda il bagno invece è consentito nelle aree riservate.