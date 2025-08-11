MASSA MARITTIMA – Una domenica all’insegna del vino quella del 10 agosto a Massa Marittima. Con “Le notti del vino” le vie del centro storico si sono riempite di stand per assaggiare le migliori etichette del territorio.

Un percorso di degustazione che ha permesso a cittadini e turisti di provare le proposte delle varie aziende vitivinicole, da piazza Garibaldi ai vicoli limitrofi.

Acquistando il kit di degustazione si poteva infatti avere accesso a sei degustazioni al costo di 10 euro o a dodici degustazioni al costo di 20 euro. Oltre al vino anche assaggi di prodotti tipici.

Nella galleria a cura di Giorgio Paggetti le migliori foto della serata, proseguita fino a mezzanotte.

L’evento è promosso dalle Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima con la collaborazione del Comune, di Città del Vino, l’associazione italiana Sommelier, la proloco di Massa Marittima, l’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere, Slow Food Monteregio, i Terzieri Cittanova, Cittavecchia e Borgo e la società dei Terzieri Massetani.