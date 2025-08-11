GROSSETO – Nell’ottobre del 2021, la voglia di approfittare del bel tempo per passeggiare nudi in spiaggia aveva fatto adepti e notizia. Anche nel nostro territorio, in alcuni tratti di arenili liberi, si assisteva a queste “passerelle” che i “social tam tam” avevano fotograficamente diffuso.

Gli stessi paraggi di Marina di Grosseto erano stati interessati al fenomeno naturista, nonostante il divieto emesso di “stare sulla spiaggia nudi”.

Insomma, la voglia di esporsi come “mamma ci fece” si era allora diffusa come il Covid. Come il Covid si è poi mitigata ed oggi (se così non fosse fatecelo sapere) casi di glutei ed altro in libera esposizione non sono poi così diffusissimi.

Del resto, per chi volesse perseguire le adamitiche esperienze, non mancano in Toscana delle di fatto certificate “spiagge nudiste”. A memoria ci sembra di ricordare che anche nella nostra provincia, in zona Parco a Marina di Alberese, in Feniglia vicino a Porto Ercole e nei pressi del Lago di Burano, sotto il “potentato capalbiese”, vi siano zone dove la nudità è permessa e tollerata.

Fermo restando il fatto che l’esercizio del naturismo dovrebbe essere concesso non a tutti, per intuibili motivi di buongusto ed anche di rispetto per la vista degli altri, ci viene comunque voglia di azzardare un’idea.

Troveremmo in linea con la filosofia del Parco Naturale della Maremma (lasciando liberi anche i comuni di Orbetello per la Feniglia e Capalbio per Burano di emulare la cosa) organizzare annualmente, e magari istituzionalizzata e pubblicamente patrocinata, una “Settimana del Nudista”.

Sette giorni in cui dimorare e passeggiare tranquillamente nelle spiagge del Parco, anche senza tenere tra le “mele” il “filo interdentale”.

Se così sarà, potremmo a ragion veduta (o meglio a nudità veduta) affermare “il dado è tratto” o… “il costume è tolto”!