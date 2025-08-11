GAVORRANO – Dame, cavalieri, tamburini, musici e tante altre figure legate al Medioevo protagoniste della festa di sabato 9 agosto a Gavorrano.

Il corteo, formato soprattutto da ragazze e ragazzi, ha sfilato tra le vie del centro storico per poi riunirsi in piazza Buozzi, davanti alla chiesa e al municipio.

Tra le sorprese anche Horus, il gufo reale virginiano subartico, insieme alla falconiera Daniela Seravalle. Le cantine del borgo sono state inoltre adibite a punti di ristoro con piatti dell’epoca, per permettere a tutti di immergersi completamente nei tempi che furono.

Potete rivivere alcuni momenti della serata grazie alle foto di Giorgio Paggetti nella galleria qui sotto.