GROSSETO – Due ragazzini di 12 anni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze per aver dato alle fiamme vegetazione e rifiuti abbandonati da tempo su un terreno incolto nel centro di Grosseto.

Nel tardo pomeriggio del 19 luglio veniva segnalato al 112 un incendio in una zona residenziale di Grosseto, un contesto in cui le abitazioni e le infrastrutture (c’è anche un supermercato) sono intervallate da zone incolte. I Vigili del fuoco erano intervenuti riuscendo a contenere le fiamme in pochi metri quadrati.

Dopo aver sentito alcuni testimoni sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri forestale del Nipaaf di Grosseto. Grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza sono stati identificati due minori di 12 anni che, giunti sul luogo e dopo circa 40 minuti di permanenza sul posto, avevano appiccato le fiamme, esponendo anche sé stessi a gravi rischi dato che la giornata ventosa, la siccità, il tipo di vegetazione presente e le alte temperature avrebbero potuto far sviluppare le fiamme in un brevissimo arco di tempo investendo i due ragazzi.

Il fuoco in pochi attimi si è esteso al terreno incolto, caratterizzato da vegetazione secca e quindi particolarmente infiammabile, ed alla base della chioma di un pino che subito si è incendiato, aumentando il vigore e l’altezza delle fiamme.

I due bambini, non ancora imputabili per l’età, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria competente per gli interventi educativi opportuni.