GROSSETO – Intervento di manutenzione sul torrente Fossa per la tutela idraulica della pianura grossetana.

“Il torrente Fossa è un importante affluente in sinistra idraulica del fiume Bruna – spiegano dal Consorzio di Bonifica 6 Grosseto -. Nel piano delle attività della bonifica (unità idrografica Pianura grossetana) garantiamo sempre grande attenzione al bacino del Bruna e il torrente Fossa necessita una vigilanza particolare essendo in parte arginato: il controllo deve essere ancora più scrupoloso per prevenire il rischio di buche o cedimenti”.

Il recente intervento di manutenzione ordinaria, con la rimozione della vegetazione infestante in eccesso, è stato eseguito nella zona del Madonnino, non lontano dalla confluenza con il Bruna.

“Rispettate – conclude Cb6 – le indicazioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna”.