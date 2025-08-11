SANTA FIORA – Questa mattina un autoarticolato è uscito di strada poco prima dell’ingresso nel centro abitato di Bagnore, urtando contro un muro e rimanendo incastrato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti l’Ufficio viabilità, manutenzione e Protezione civile di Santa Fiora, la Polizia locale di Santa Fiora, i Vigili del fuoco, i tecnici della Provincia di Grosseto e la Polizia locale Castel del Piano per gestire la circolazione.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada provinciale e istituire un percorso alternativo. Grazie ai mezzi di proprietà del Comune di Santa Fiora (camion gru e terna) il rimorchio è stato sollevato e rimesso in carreggiata, permettendo così il ripristino della viabilità e la riapertura al transito.