GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

• La Modulpanel Srl, con sede a Borgo Santa Rita (GR), Leader nella produzione di bagni prefabbricati, in un’ottica di dimensionare al meglio il proprio organico, è alla ricerca di sei figure professionali: un disegnatore tecnico, un impiegato, quattro operai (settore idraulico/elettrico ed edile). Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] e/o [email protected] specificando nell’oggetto la posizione per cui si candidano. LINK

• Il Comune di Follonica ha indetto una selezione pubblica per potenziare l’Avvocatura civica mediante l’assunzione a tempo indeterminato di un Funzionario amministrativo. scade 5 settembre, Info a questo LINK

• Il Comune di Follonica assume all’ufficio turismo 1 Funzionario amministrativo presso Ufficio Turismo e Marketing. scade 5 settembre. Info a questo LINK

• L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha indetto un concorso pubblico per esami, riservato prioritariamente a volontari delle Forze Armate, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno presso l’Unità Operativa n. 2 “Programmazione e Gestione – Risorse Finanziarie” del Comune di Roccastrada di una unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo. scade 4 settembre Info a questo LINK

• Nando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di due vigili urbani per il Comune di Monte Argentario. Scade 16 agosto Info a questo LINK

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Cameriere di sala con esperienza, per Hotel Piccolo Mondo. per contatti o candidature telefono 0566 40268. [email protected]

• Ristorante il 13 di Castiglione della Pescaia, è alla ricerca di personale per la stagione 2025. Il ristorante fa servizio solo la sera, e offre lavoro per 4/5 mesi estivi. Le figure mancanti sono: N. 3 Camerieri di Sala con un minimo di esperienza, maggiorenni perché lavoro notturno N.1 Tuttofare di cucina

Contatti via mail [email protected]

• La Bottega, gastronomia e rosticceria a Follonica ricerca un aiuto banconista/cucina, categoria apprendista, per il periodo estivo. Per informazioni, inviare curriculum a: [email protected]

• La Posta di Catabbio cerca un aiuto cuoco/a ai primi piatti e preparazioni. Per candidarsi inviare una mail a [email protected]

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Addetti a funzioni di segreteria. Collaboratori domestici e professioni assimilate. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Camerieri di ristorante. Camerieri di albergo. Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno. Addetti all’assistenza personale. Addetti a funzioni di segreteria. Commessi delle vendite al minuto. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Falegnami. Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Muratori in pietra e mattoni. Amministratori di sistemi. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino. Addetti a funzioni di segreteria. Addetti a macchinari industriali per la vinificazione. Conduttori di trattori agricoli. Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie. Braccianti agricoli. Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Guardie private di sicurezza. Assemblatori in serie di parti di macchine. Tecnici programmatori. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Commessi delle vendite al minuto. Addetti all’assistenza personale. Camerieri di albergo. Assistenti congressuali e fieristici. Commessi delle vendite al minuto. Addetti all’assistenza personale. Addetti a funzioni di segreteria. Conduttori di trattori agricoli. Braccianti agricoli. Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili. Verniciatori artigianali ed industriali. Cuochi in alberghi e ristoranti. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Macellai e abbattitori di animali. Camerieri di ristorante. Addetti all’assistenza personale. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli per trasporto di persone. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Baristi e professioni assimilate. Cassieri di esercizi commerciali. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Verniciatori artigianali ed industriali. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Addetti a funzioni di segreteria. Ottici e ottici optometristi. Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili. Animatori turistici e professioni assimilate. Tecnici di laboratorio biochimico. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Elettromeccanici. Macellai e abbattitori di animali. Addetti all’assistenza personale. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. Installatori di infissi e serramenti. Addetti alle consegne di merci. Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. Contabili. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali. Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Carrozzieri. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Vetrai. Farmacisti. Tecnici della gestione di cantieri edili. Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento. Muratori in pietra e mattoni. Commessi delle vendite al minuto. Cassieri di esercizi commerciali. Conduttori di trattori agricoli. Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave. Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti. Braccianti agricoli. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali. Professioni sanitarie infermieristiche. Estetisti e truccatori. Muratori in pietra e mattoni. Addetti all’assistenza personale. Braccianti. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.