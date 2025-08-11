SCANSANO – “L’allerta rossa per caldo a Scansano diramata dalla Regione Toscana, si riferisce alla zona di Pomonte, esattamente alle Torricelle, dove c’è la stazione meteo per il rilevamento dei dati, ossia in una delle zone più basse sul livello del mare del nostro comune” afferma il sindaco di Scansano Maria Bice Ginesi.

«Il paese di Scansano si trova a 500 metri e ci tengo a ricordare che è stato il paese dell’Estatatura, dove coloro che potevano, compresi gli uffici pubblici, si trasferivano per sfuggire sì alla malaria, ma anche per sfuggire al caldo torrido della piana di Grosseto».

«Anche se il clima è cambiato, Scansano rimane un paese dove poter trovare un po’ di refrigerio, sopratutto la sera. Vi aspetto per una boccata d’aria meno calda e partecipare ai vari eventi all’aperto che l’amministrazione comunale ha organizzato in proprio o dando supporto alle tante associazioni che si impegnano nel nostro territorio per creare momenti di divertimento e di incontro» conclude Ginesi.