GAVORRANO – Tuffo nel medioevo con la trentaduesima edizione del Salto della Contessa: a Gavorrano domenica 10 agosto è tornata la tradizionale rievocazione incentrata su Pia de’ Tolomei, figura storica e letteraria ammantata di mistero e celebrata da Dante Alighieri nella Divina Commedia.

Tra le vie del centro storico un nutrito gruppo di figuranti grazie alla partecipazione del corteo storico delle contrade del paese Tolomei e Pannocchieschi insieme al corteo del comune e una parte del corteo storico di Scarlino e di Batignano. Tutti rigorosamente in abiti medievali.

La manifestazione ha visto quindi diversi paesi maremmani unire le forze, dato che sono stati protagonisti anche gli sbandieratori di Massa Marittima. Momento chiave lo spettacolo in piazza: attori del paese hanno messo in scena la tragica storia della Pia, dalla relazione con il marito Nello all’imprigionamento, fino alla morte provocata dalla caduta dal castello (ricreata grazie all’utilizzo di un manichino).

Il pubblico ha potuto assistere al corteo e alla rappresentazione passeggiando per le vie del paese ed esplorando le varie cantine, adibite a punti ristoro o ad ospitare mostre e momenti di intrattenimento.

Abbiamo seguito la rievocazione storica con gli scatti di Giorgio Paggetti.