GIANNELLA – «La spiaggia a Giannella Santa Liberata, nel comune di Orbetello, è sommersa dalle alghe secche che rendono difficoltoso e sgradevole l’accesso al mare scoraggiando turisti e famiglie. È questo è così da marzo» a dirlo una famiglia che ci ha scritto Anna Maria Gellini, Ilaria Marcellini Hercolani Gaddi e Ludovica Marcellini Hercolani Gaddi.

«Anche il mare risulta per parecchi metri invaso da questi cumuli di alghe che trattengono e non permettono di evitare altri rifiuti plastici e non solo. Tali rifiuti possono nuocere alla salute dei bagnanti e ferirli durante l ingresso in acqua risultando pericolosi soprattutto per i bambini. E stato più volte segnalato il problema al comune di Orbetello senza alcun risultato».

Il Comune però precisa: «Non si tratta di rifiuti ma di Posidonia, sintomo di un mare pulito. A norma di legge è possibile rimuoverla e/o insabbiarla entro il 30 giugno. Dopo di allora non è più possibile. Le mareggiate delle ultime settimane hanno portato molta Posidonia che si è depositata sul bagnasciuga e che al primo maestrale verrà riportata in mare in maniera naturale. Tra l’altro già ad inizio stagione è stata fatta una prova per insabbiarla ma la zona è impraticabile perché nello scavo si trovava acqua e non sabbia».

La posidonia, specie in inverno, è tra l’altro un importante presidio di difesa e salvaguardia della duna.