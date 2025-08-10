MONTE ARGENTARIO – Si è sentito male mentre si trovava in mare. Ha chiesto aiuto, e il primo a tuffarsi è stato un carabiniere libero dal servizio che si trovava al mare sulla spiaggia della Cantoniera, a Monte Argentario.

Questa mattina, alle 12.30, un uomo ha rischiato di annegare. Fortunatamente sulla spiaggia, nel suo giorno libero, c’era un carabiniere che presta servizio sulle motovedette.

Il militare l’ha portato a terra dove, dopo pochi minuti, è giunta l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano che ha prestato le prime cure al bagnante per poi portarlo all’ospedale Misericordia di Grosseto.