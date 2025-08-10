MASSA MARITTIMA – La foto che vi proponiamo oggi ci è stata inviata da Piero Bini di Massa Marittima ed è una vera chicca, perché ci riporta ad un gioco che è stato particolarmente popolare sino alla fine dell’Ottocento, perdendosi poi con i tempi moderni: stiamo parlando della ruzzola, che nel senese prendeva il nome di druzzola.

La ruzzola era un gioco molto antico che si praticava per strada e su cui si scommetteva pure. Si giocava con una lastra circolare, di legno, che venava fatta correre per strada e che si usava insieme al nastro che permette ai giocatori di lanciare. Ci si sfidava in più persone, anche a squadre. Dal nome dell’oggetto prendeva il nome tutto il gioco.

E la foto di oggi ci mostra proprio la squadra di ruzzola di Massa Marittima. Sotto l’immagine si legge “Gita ruzzolistica Massa Marittima Grosseto Aprile 1901” se ne deduce che ci fossero veri e propri tornei in cui sfidarsi. La fettuccia che si vede tra un uomo e l’altro è proprio quella con cui si faceva correre la ruzzola.

«Il primo a destra appoggiato alla bicicletta è il mio prozio Francesco Bini, allora ventiduenne» racconta Piero Bini che ci ha inviato l’immagine.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia (o del gioco della ruzzola) o riconosce le persone ritratta può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di